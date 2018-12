Burhaniye'de çok okuyan öğrencilere kaymakam teşekkürü

Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu'nda okuma etkinliğine katılan Kaymakam Hüseyin Öner, çok kitap okuyan öğrencilere teşekkür etti. Okul Müdürü Abdullah Erez, Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan ve öğretmenler tarafından karşılanan Öner, 5/A sınıfındaki öğrencilerle kitap okurken, sınıfta çok kitap okunduğunu duyunca sevindi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile birlikte Hacı Mustafa Müdürlüğlu Ortaokulu'na giden Kaymakam Hüseyin Öner, öğretmenler ve okul aile birliği yöneticileri ile kahvaltı etti. Daha sonra, 5/A sınıfına geçen Öner, burada öğrencilerle birlikte kitap okudu. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Öner, öğrencilerden çok kitap okumalarını isterken, sınıftaki her öğrencinin 10 günde birer kitap okuduğunu duyunca çok sevindi. Sınıf Öğretmeni Esat Açıkgöz, okuma alışkanlığının artırılması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını anlattı. Açıkgöz, “Sınıfımızdaki her öğrencinin 10 günde bir kitap bitirmesini istiyoruz. Bunda da başarılı olduk. Kitabını bitiren öğrencimiz çıkardığı özeti de bize getiriyor” dedi. Öğrencilerle sohbet eden kaymakam Hüseyin Öner, “ Sınıf olarak çok kitap okuduğunuzu duyunca çok sevindim. İnternetten de bir şeyler öğrenirsiniz. Ancak, kitap okumanın yeri bir başka. Çok okursak çok öğreniriz. Çok öğrenince de hayatımız kolaylaşır. Hayatta daha başarılı oluruz. Bilgisiz insan başarısız insandır. Bunun için her zaman çok okuyun. Evlerinize gidince anne ve babalarınıza bizim selamımızı söyleyin. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Kaymakam Hüseyin Öner, Okul Müdürü Abdullah Erez ve Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan'a teşekkür etti.