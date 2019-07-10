Burhaniye'de çöplük alanda yangın çıktı

Bahçe atıklarının tutuşması sonucu çıkan yangın mahalleyi duman altında bırakırken, yangının söndürülmesi vatandaşları sevindirdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesine katı atıkların depolandığı alanda sabah saatlerinde çıkan yangın mahalleyi duman altında bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangının söndürülmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı.