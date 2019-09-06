Burhaniye'de çöplük yangını

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çöplükte çıkan yangın korkuya sebep oldu. Şarköy'ü duman altında bırakan yangını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çöp stok alanından yükselen alevleri görenler itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını iki saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangının söndürülmesi ile Şarköy'de oturanlar rahat nefes aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.