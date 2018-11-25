Burhaniye'de çöplük yangını korkuttu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çöplük alanda yükselen kara dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, çöplük alanda yakılan araç lastiklerine su sıkarken, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Burhaniye'de Karınca deresi kenarında bulunan çöplük alanda kara dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Çöplüğe gelen itfaiye erleri yanan araç lastiklerini kısa sürede sündürdü. Çöplük yakınında bulunan Şarköy duman altında kalırken, yangına müdahale eden Üzeyir Filiz ve Uğur Bilir vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. İhbar üzerine geldiklerini anlatan Üzeyir Filiz, “Burada araç lastiklerini yakmışlar. Etraf duman altında kaldı. Bunlar çevre kirliliğine neden oluyor. Vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.