İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de çorba ziyafeti gelenek haline geldi

Burhaniye’de camilerde sabah buluşmaları devam ediyor.

Burhaniye'de camilerde sabah buluşmaları devam ediyor. Emekli Muhasebeci Cevdet Yılmaz'ın verdiği çorba ziyafeti, Öğretmenler mahallesinde gerçekleştirildi.


İlçede camilerde sabah buluşmaları devam ederken, namaz sonrası düzenlenen çorba ziyafetleri de büyük ilgi görüyor. Sabah namazından çıkan vatandaşlar topluca lokantaya giderken, masrafı da bir kişi üstleniyor. Cevdet Yılmaz'ın çorba ziyafetine, İmam Kadir Özdemir, İsmail Çokgider, Ramazan Sevik, Mehmet Pişirici ve Mustafa Dirlik ile gazeteci Sefer Talay'da katıldı. Çorba ikramına katılanlara teşekkür eden Cevdet Yılmaz, “Cami cemaati arasında birlik ve beraberlik çok iyidir. İkram ilgiyi de arttıyor. Zaman zaman bazı arkadaşlarımız çorba ikramında bulunuyorlar. Bu gün de sıra bendeydi. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Ören Camii İmamı Kadir Özdemir'de Cevdet Yılmaz'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.