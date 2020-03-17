Burhaniye'de corona seferberliği

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye, Corona virüsüyle ilgili önlemlerini sıklaştırdı. Belediye ekipleri ilçe genelinde hijyen için seferber oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Corona virüsünün ülkede görüldüğünün açıklanmasının ardından virüsün yayılmasına karşı önlemlerini almaya başlayan Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları ve sterilize önlemler almaya başladı. İlk olarak belediye hizmet binasına yerleştirdiği el sterilizasyon cihazlarıyla hem belediyeye gelen vatandaşların hem de belediye çalışanlarının sürekli hijyenik olması sağlanan Burhaniye'de, ayrıca belediyeye bağlı zabıta ekipleri de Pazarcı esnafına yönelik önlemler aldı. İlçenin en kalabalık olduğu pazaryerindeki esnafa hijyenik sağlık eldiveni dağıtımı yapan ekipler, bunun akabinde ilçede ki resmi kurum ve kuruşların da dezenfektasyon işlemlerini gerçekleştiriyor. Kaymakamlık, adliye binaları başta olmak üzere insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerleri özel kıyafetli ekiplerce temizleyen Burhaniye Belediyesi, cami, muhtarlık binaları, umumi tuvaletler, oyun parkları, kahvehanelerin de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İnsanların çoğunlukla kullandığı toplu taşıma araçlarını da önemseyen Burhaniye Belediyesi Sahil Birlik araçları başta olmak üzere, kırsal mahalle ve merkez mahallelerinde sefer yapan toplu taşıma araçlarını ve duraklarını da periyodik olarak hijyenik hale getirme çalışmalarına devam ediyor. Konuyla alakalı vatandaşları uyaran Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Temizliğin önemine inanıyoruz. Belediye olarak da temizliğe öncülük ediyoruz. Vatandaşın sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Biz Belediye olarak alınabilecek tüm tedbirleri vatandaşlarımız için alıyoruz.” dedi.