Burhaniye'de Cumhuriyet Coşkusu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Kaymakamlık makamında başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenlerle devam etti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Burhaniye'de bir dizi program düzenlendi. Kutlamalar sabah saatlerinde Burhaniye Kaymakamlığı'nda tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Kaymakamlık makamında Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bayram tebriklerini kabul etti. Tebriklerin hemen ardından protokol Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına geçti. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, tören alanında bulunanların bayramını kutladı. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Törende halk oyunları gösterileri sergilenirken, öğrenciler de şiirler okudu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Hüseyin Öner ve diğer protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Askerler, öğrenciler ve sporcular ile resmi araçlar geçit törenine katıldı. Kaymakam Hüseyin Öner, Cumhuriyetin kuruluşunu anlattı. Öner konuşmasının son bölümünde şunlara yer verdi. “Cumhuriyetimizin 96.Kuruluş Yıldönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları bize vatan yapan aziz Şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve şükran duyguları ile anıyorum. Şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” Kaymakam Öner, töreni düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve törende görev alan öğretmenleri kutladı. Akşam da fener alayı ve konser düzenlenecek