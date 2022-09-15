Burhaniye'de Denetko Yolu yenileniyor

Burhaniye'de yıllardır çözüm bekleyen Tuzla Caddesi'ne Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler çözüm üretti. Yolda asfaltlama çalışmalarına start verildi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Burhaniye'nin en kritik yollarından olan ve yıllardır çözüm bekleyen Tuzla Caddesini komple yenileme çalışmalarına başladı. Burhaniye'nin arka yoldan Akçay'a bağlantısını oluşturan ve yaklaşık 3 km uzunluğunda olan Tuzla Caddesi'nde incelemeler yapan Başkan Deveciler, Burhaniyelilerin şikayetlerini değerlendirerek yıllardır çözülmeyen yol sorununa el attı. Çanakkale - İzmir yolundan başlayarak Geriş Mezarlığının yanından Denetko sahil yoluna kadar uzanan caddenin yeniden yapımı için kolları sıvayan Başkan Deveciler, bir hafta içinde çalışmaların başlayacağını ve yolun sathi kaplamayla asfaltlanarak hizmete açılacağı müjdesini Burhaniyelilere verdi. Tamamı Burhaniye Belediyesi tarafından yapılacak olan, yolun söküm işlemlerini ivedilikle başlatan Deveciler, “Burhaniye'nin Edremit ve Akçay'a ulaşımını kısa yoldan sağlayan bu caddemiz yıllardır hizmet bekliyordu. Vatandaşlarımızın yolun bozuk olmasından dolayı sürekli şikayetlerini değerlendirerek yolun yenilenmesi kararını aldık. Tüm söküm ve yapım işlemleri Belediyemiz tarafından yapılacak olan yolumuzu en kısa zamanda tamamlayarak kullanıma açmayı planlıyoruz. Burhaniye'mizin bu kanayan yarasını da bu şekilde tedavi edecek ve yeni hizmetlere imza atacağız” dedi.