Burhaniye'de deniz sezonu açılırken esnaf umudunu bayrama bağladı

Ören plajına gelen gençler, doyasıya denize girerken, Ören çarşısında da işyerleri açılmaya başlandı.

Burhaniye'de havaların ısınmaya başlaması ile birlikte deniz sezonu açıldı. Onlarca genç Ören sahilini doldururken, esnaflarda 9 günlük bayram talilini beklemeye başladı. Niğde'den tatile geldiğini anlatan Arif Arıkan, “Buraya denize geldik. Sezon henüz tam anlamıyla başlamamış ama, deniz çok güzel. Ören çok güzel” dedi. Yiğit İncili de, “Biz sezonu açtık. Herkesi Ören'e bekliyoruz” dedi. Öğretmen Soner Ertan ise, “Sezon başladı. Hareketlilik az, ama bayramdan umutluyuz. Bayramda hareket bekliyoruz” dedi. Ören Çarşısı esnaflarından Hüseyin Canpolat da, ”2019 sezonun açıldı. Bayramda canlılık bekliyoruz. Esnaf olarak kiraların yüksekliğinden yakınıyoruz. İnşallah, bayramda büyük hareketlilik bekliyoruz” dedi.