Burhaniye'de denizde arızalanan teknede mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Olay, akşam üzeri Ören sahili açığında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gezmek için denize açılan Sıtkı A'e ait tekne arıza yapınca, 5 kişi denizde mahsur kaldı. İtfaiyeyi arayan vatandaşlar yardım istedi. Burhaniye İtfaiyesine ait Zodyak bot, mahsur kalan vatandaşlara ulaşırken, arızalı tekneyi İskele Yat Limanına çekti. Korku yaşayan vatandaşlar, rahat bir nefes alırken, itfaiye ekibine teşekkür etti.