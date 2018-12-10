Burhaniye'de dersi öğrenciler veriyor

Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi, “Genç öğretmenler” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenlik yapmaya başladı

Edebiyat Öğretmeni Ahmet Altınsoy'un danışmanlığındaki proje kapsamında öğrenciler öğretmen oldu. İlerde matematik öğretmeni olmak isteyen, 12/C sınıfı öğrencilerinden Merve Nur Erçetin, Tuğba Ercan, Ezgi Nur Çolak ve İrem Bilici ortaokullarda derslere girmeleri sağlandı.

Matematik öğretmeni olmak isteyen öğrenciler, öğretmenlik mesleğini bu projede tanıma fırsatı bulurken, büyük mutluluk yaşadılar. Proje gereği Hürriyet Ortaokulunda 5. 7. ve 8. sınıflarda Matematik dersleri veren genç öğretmen adayları, bu sayede meslekle ilk defa tanışma fırsatı buldular. Projenin uygulanmasında desteklerini esirgemeyen Okul Müdürü Okan Günal ile Hürriyet Orta Okulu Müdürü Sait Yılmaz ve Matematik öğretmeni Özlem Karabulut' a ve teşekkür eden Ahmet Altınsoy, “Projeye katılan öğrenciler bu deneyimden çok mutlu oldular. Projenin devamında Burhaniye Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde de ders anlatarak lise öğrencileriyle buluşacaklar. Projenin ikinci bölümünde ise Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretmeni olmak isteyen öğrenciler de ders anlatacaklar. Projemizin başarılı olacağına inanıyorum” dedi.