Burhaniye'de Deveciler göreve başladı

Burhaniye ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, 19 bin 529 oy alarak Burhaniye Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ali Kemal Deveciler, görevine başladı. Saat 11.00 de İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Deveciler, Cumhuriyet Meydanında anıta çelenk koyduktan sonra kalabalık bir partili grubu ile belediyeye gelirken, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Burhaniye ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Ali Kemal Deveciler, %53.17 oranında 19 bin 529 oy alarak Burhaniye Belediye Başkanı oldu. Deveciler'in göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Aliçetinkaya Caddesinden kortej eşliğinde Belediye önüne gelen Deveciler, burada vatandaşlara bir konuşma yaparken, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Belediye önünde güvercinler uçuruldu. Daha sonra Belediyedeki başkanlık makamına giden Deveciler'i eski başkan Necdet Uysal karşıladı. Görevi devir alan yeni başkan Ali Kemal Deveciler, “ Zafer bizim değil Burhaniye'nindir. 31 Mart akşamı siyaset bitti. Şimdi hizmet zamanı. Edremit-Ayvalık arasında sıkışan Burhaniye'nin tanınırlığını artıracağız. Allah'ın izniyle herkesin başkanı olacağız. Bundan böyle hizmetlerimize başlayacağız. Demokratik bir seçim oldu. Seçim süresince hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Kardeşliğin devamı için elimizden geleni yapacağız. Necdet Uysal, benim ağabeyimdir. Bu gün tüm eski başkanlarımız da burada. Biz her zaman onların tecrübelerinden yararlanacağız. Hepsine teşekkür ediyorum. Bize oy veren vermeyen herkesin başkanı olacağız. Hoşgörülü olacağız. Burhaniye'ye barışı getireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum” dedi. Görevi Ali Kemal Deveciler'e teslim eden Necdet Uysal'da başarı dileğinde bulundu. Uysal, “Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Hep birbirimize saygılı olduk. Ahlaklı ve adaletli olmak çok güzel bir şey. Kemal bey uzun yıllardır siyasetin içinde olan bir arkadaşımız. Halkımız tercihini ondan yana kullandı. Kendisine başarılar diliyorum. Her zaman ihtiyaç duyduğunda destek olmaya hazırız” dedi. Düzenlenen törene CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ile bazı eski milletvekilleri ve kalabalık partili grubu katıldı.