Burhaniye'de Deveciler ile yatırımlar hız kesmiyor

Burhaniye'de belediye tarafından yaptırılacak gündüz çocuk bakım evinin temeli düzenlenen görkemli törenle atıldı.

Belediye mülkiyetindeki arsaya bağışçı Nur Çakıroğlu Albak'la ile yapılan protokol çerçevesinde başlandığını belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "ilçemize modern ve yeni yatırım hizmetini gerçekleştirebilmenin gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Bu projemizle asıl hedefimiz kadınlarımızın toplumda söz ve iş sahibi olmasını sağlamak. Annelerimizin çalışarak aile birliğine katkı sunmasını sağlamak. Hizmete geçireceğimiz gündüz bakımeviyle tek maaşlı, özellikle asgari ücretli ailelerimize destek olmak. Kadınlarımız, annelerimiz gözleri arkada kalmadan, çocuklarını güvenle bakımevlerimize bırakarak, çalışıp toplumda ki asıl yerlerini alacaklardır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, eğitimin temelini bu merkezimizde kazanacaklar. Bu yuvamızda yetişen çocuklarımız, hem güvenli bir ortamda eğitim alacak, hem de yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı bulacaklar. Biz göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Yerel yönetim olarak böyle bir eğitim kurumunu Burhaniye'ye kazandırmanın haklı gururu içerisindeyiz. Burhaniye'mize yıl sonuna kadar 4 adet çocuk gündüz bakımevi kazandıracağız. Bunun için de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.

“Sosyal Belediyeciliği hayata geçirdik”

Deveciler, sosyal Belediyecilik anlayışıyla Burhaniye de 400 öğrencinin eğitim aldığı BURSEM Sosyal Etkinlik Merkezini kazandırdıklarını ve bu merkezde öğrencilerin derslere takviyeler alarak sınavlara hazırlandığını belirtti. Bunun haricinde yer belirleme sürecinde olan Kadın Danışma Merkezini de yakın zamanda Burhaniye'ye kazandıracaklarını belirtti.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ise yaptığı konuşmada eğitimin önemine değinerek, hizmetin ne şekilde nereden geldiğinin fark etmediğini belirtti. Burhaniye'nin böyle bir eğitim kurumuna ihtiyacı olduğunu da vurgulayan Öner, bu eksiliği tamamlayan Bağışçı Nur Çakıroğlu Albak ve Burhaniye Belediye Başkanına teşekkür etti.

Burhaniye Belediyesi Çocuk Bakımevinin bağışçısı Nur Çakıroğlu Albak ise yaptığı konuşmada projeyi babasına atfederek, eğitimin temelinin bu bakımevlerinde şekillendiğini anlatırken, bu tür oluşumların her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti. Albak bu bakımevinde yetişen çocukların hayırlı bir evlat olmasını temenni etti. Yapılan konuşmalardan sonra Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Bağışçı Nur Çakıroğulu Albak ve eşi Özcan Albak'ın bastıkları butonla ilk harcı atılan bakımevinin yapımına başlandı. Düzenlenen törene, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, eski dönem Belediye Başkanları Necdet Uysal, Fikret Akova, Burhaniye protokol müdürlerinin yanı sıra CHP Burhaniye ilçe Başkanı Aylin Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3-5 yaş arası 100 öğrenci eğitim görecek

Burhaniye Bahçelievler Mahallesi'nde, 1550 m2 alan üzerine kurulacak olan gündüz çocuk bakımevi 5 derslikli sınıftan oluşacak. Ortalama 100 öğrenci kapasitesine sahip olacak olan bakımevi 3 ve 5 yaş arası çocuklara eğitim verecek.

Modern ve teknolojik

İçerisinde idari birimler, yemekhane, oyun odaları, güvenlik bulunacak bakımevi modern ve teknolojik donanımlara da sahip olacak. Yerden ısıtma sistemiyle donatılacak bakımevinin geniş bahçe ve bahçe içerisinde de çocuk oyun grupları olacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hizmet verecek olan gündüz bakımevi, özellikle tek maaşlı ailelere destek olacak.