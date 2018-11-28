Burhaniye'de Deveciler seçim startını verdi

Burhaniye ilçesinde, 14 Kasımda belediye başkan adaylığı kesinleşen CHP'li Ali Kemal Deveciler, Ören de ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile kahvaltıda bir araya gelirken, birlik beraberlik mesajları verdi.

Partideki kırgınlık ve küskünlükleri gidereceklerini anlatan Deveciler, birlik ve beraberlik içinde ilçede CHP iktidarını geri getireceklerini söyledi. Burhaniye CHP'de 8 aday adayı arasından adaylığı kesinleşen eski CHP Milletvekili Ali Kemal Deveciler. Basın ve parti yönetimi ile bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Deveciler, “Burada ilçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimi ile bir araya geldik. Bu gün itibarıyla seçim startını verdik. İlçedeki sivil toplum örgütlerini ziyaret etmeye başladık. Önümüzdeki günlerde aday adayı arkadaşlarımıza da ziyaret edeceğiz. Benim adaylığımın açıklandığı 14 Kasım'dan sonra bazı gelişmeler yaşandı. Bizce bunlar normal. Biz önümüze bakacağız. Burhaniye'yi yönetmek istiyoruz. Bunun el birliğiyle çalışıp seçimi kazanacağız. Belediye meclisine 43 arkadaşımız aday adayı oldu. Meclis üyelerine eğilim yoklaması belirleyeceğiz Ben Burhaniye için varım. Herkesin görüşünü alacağız grup toplantılarını ilçe merkezinde yapacağız. Tüzük neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Belediye meclisi üyeleri de ellerini taşın altına koyacak. Bol bol proje üreteceğiz. Biz CHP'li belediyenin neler yapabileceğini göstereceğiz. Böylelikle kaybolan yılları telafi edeceğiz. Ben tecrübeme güveniyorum Burhaniye'yi Edremit ve Ayvalık'ın önüne geçireceğiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum Seçimi kazanacağız. Hem de yüzde 50' nin üzerinde oy alarak kazanacağız. Balıkesir' de de Büyükşehir belediyesini kazanacağız. Bunu el birliğiyle ile başaracağız. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.