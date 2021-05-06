Burhaniye'de din görevlileri 150 aileye gıda yardımı yaptı

Burhaniye ilçesinde, görev yapan sayıları 10'u bulan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kendi imkanlarıyla Ramazan ayının başından bu yana yaklaşık 150 aileye gıda paketi dağıtımını gerçekleştirdi. Din görevlilerinin örnek hareketi takdir topladı.

Burhaniye'de din görevlilerinin başlattığı yardım kampanyası devam ederken, bu güne kadar kırsal mahallelerdeki 150 aileye erzak yardımı yapıldığı kaydedildi. Yardımların Ramazan dışında da devam edeceğini anlatan Ramazan Aslan, “Geçen sene başlatmış olduğumuz ve bu sene de devam ettirdiğimiz yardım kampanyası sonucu ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 aileye gıda paketi dağıttık. Ayrıca, bu tür yardımları sadece Ramazan ayında değil yıl boyunca dağıtıma devam edeceğiz. Yardım kampanyalarında destek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."dedi.