Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor

Bu kapsamda tüm kamu kurumları, belediye ve meslek odaları tarafından denetim ekipleri oluşturuldu.

Kaymakam İlyas Memiş öncülüğünde, kurum amirleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, belediye zabıtası, meslek odaları ile ilçe denetim ekipleri tarafından kapsamlı denetim gerçekleştiriliyor. Oluşturulan ekipler, ilçedeki ticari taksiler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, manav, lokanta, restoran, çay ocakları, otel, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde kapsamlı denetimler yapıyor. Denetimlerin devam edeceğini anlatan Kaymakam İlyas Memiş, “Denetim ekipleri, vatandaşların ve esnafların başta maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan tüm tedbirlere ve kararlara uyma hususunda uyarılarda bulunuyorlar. Denetimlerde, tedbirlere uymadıkları tespit edilenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince uyarılar ve cezai işlem yapılıyor” dedi.