Burhaniye'de dinamik denetim süreci devam ediyor

Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve normalleşmenin sağlanması amacıyla Burhaniye'de denetimler hızlandırıldı.

Balıkesir Valiliği tarafından başlatılan Dinamik Denetim Sürecinde Burhaniye genelinde gerçekleşen denetimler Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir şekilde yapılıyor.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen denetimlerde; temizlik, maske ve mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması hedefleniyor.

Denetimler lokanta, restoran, kafe, kahvehane, pastane gibi yerler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm iş yerlerinde devam ediyor. Denetimlerde işyeri sahipleri, çalışanları ve vatandaşlarımız salgının etkisini devam ettirdiği konusunda bilgilendirilip, virüsün ancak maske ve mesafe kurallarına uygun hareket etmekle ve zamanında aşı olmakla kontrol edilebileceği vurgulanıyor.

İlçede denetimlerini aralıksız sürdüren Zabıta ekipleri denetimler esnasında halkı da salgından korunma yollarını aktararak denetim kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. İSDEM (İlçe Salgın Denetim Merkezi Uygulaması) sistemine günlük kaydedilen ve takibi yapılan verilerle denetim süreci raporlanıyor.