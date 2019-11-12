Burhaniye'de diyabete dikkat çekildi

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' nedeniyle diyabetin nedenleri ile diyabet tedavisine dikkat çekti.

İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen,“Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından bu yıl tema 'Diyabet ve Aile' olarak seçilmiştir. Bu temanın seçilme amacı; diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkın dalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek, diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ve eğitiminde ailenin rolünü desteklemektir. Diyabet her aileyi ilgilendirir. Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. "dedi

Kendigelen, şunları söyledi: "Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli birey yer almaktadır. Gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020” uygulanmaktadır. Bu programın amacı; Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak, Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak, Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak, Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek, Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir. İlçe sağlık müdürlüğü olarak diyabetli hastalarımızın kontrollerini aksatmamalarını, diyabet konusunda karşılaştıkları soru ve sorunlarda aile hekimlerimiz ve kurumuz olarak her zaman desteğe hazır olduğumuzu hatırlatır sağlıklı günler dileriz”