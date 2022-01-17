Burhaniye'de doğalgazın gelmesi kış nüfusunu artırdı

Özellikle İskele ve Ören sahili hafta sonları dolup taşarken, esnaflarda hareketlilikten memnun oldu.

Burhaniye'de, doğalgazın gelmesi ile birlikte iki yıldır kış nüfusu artarken, sahillerdeki pek çok işyeri kışında açılır oldu. Özellikle hafta sonları sahillerdeki yaşanan hareketlilik esnafın da işine yaradı. Örende eski yıllarda kış boyu kapalı olan pek çok işyerinin açılır hale geldiğini anlatan Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, “İlçemiz de doğalgazın gelmesi ve pandemi nedeniyle büyükşehirlerde gelen vatandaşlar kış nüfusunu artırdı. Özellikle iyi havalarda sahiller vatandaşlarla doluyor. Bununu için pek çok işyeri kışında açılır oldu” dedi. Uzun zamandan beri Ören çarşısında sabun ve yöresel ürünler satan Cem Canpolat ta, “Biz uzun bir zamandır burada yaz aylarında hizmet veriyoruz. Bu yıl kışında açar olduk. Havalar iyi oldu mu sahilde vatandaşlar oluyor. Bizde iyi havalarda işyerimizi açıyoruz. Ören sahili tarihi meşe ağaçları ve eşsiz kumu ile çok güzel bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.