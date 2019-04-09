Burhaniye'de Dünya Otizm Günü etkinliği düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Ticaret Odası Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda Dünya Otizm Günü etkinliği yapıldı. Tüm dünyanın üzerinde durduğu ve ülkemizde de Tohum Otizm Vakfının “Otizme Mavi Işık Yak” farkındalık projesi kapsamında etkinlikler yapıldı.

Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu öğretmenlerinden Özlem Canoğlu, Ezgi Kuşdemir, Reyhan Dumbaycıoğlu ve Okul Müdürü Oktay Ertaş'ın rehberliğinde bir grup özel öğrenci ile birlikte Pelitköy Halit Selçuk Ortaokuluna ziyarette bulunuldu. Ortaokul öğrencilerine, öğretmenlerin hazırladığı sunum izletildi ve Otizm hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler tarafından ilgiyle dinlenilen sunum sonrasında çocukların merak ettiği sorular cevaplandırıldı. Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu öğrencileri ve B.T.O Özel Eğitim okulu öğrencileri okul bahçesine “Otizm Farkındalık Çiçekleri'ni beraberce dikerken coşku yaşandı. Öğrencilere teşekkür eden Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu Müdürü Oktay Ertaş “ Dünya Otizm Farkındalık Gününe anlam kattıkları için okulumuz öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu Müdürü Handan Kaplan ve tüm öğrencilerine teşekkür ediyorum” dedi.