Burhaniye'de ebediyete intikal etmiş öğretmenler için mevlit okundu

Mevlit okuyan din görevlileriyle Müftü Hacıöz'e teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, vatandaşları kutlama törenlerine beklediğini söyledi.

Merkez Kocacamide Müezzin İsmail Baydemir ve diğer din görevlileri mevlit okurken, Müftü Hacı Öz'de ebediyete intikal etmiş öğretmenler için dua yaptı. Caminin giriş ve çıkışında lokma ve gülsuyu ikramı yapılırken, İlçe Milli Eğitim Müdür Bora Zihni, mevlit geleneğinin her yıl tekrarlandığını söyledi. Şehit olmuş veya ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerin unutulmadığını anlatan Müdür Bora Zihni, “24 Kasım Öğretmenler Günü Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde kutlanacak. Belediyemizde öğretmenlerimize yemek verecektir. Bu günde mevlit okuttuk. Katılanlara teşekkür ediyorum. Herkesi törenlerimize bekliyoruz” dedi.