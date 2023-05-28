Burhaniye'de ebru sanatına yoğun ilgi

Burhaniye ilçesinde, Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Ebru Kursu ilgi gördü.

Büşra Aksoy'un öğretmenliğini yaptığı kursta üretilen ebrular Ören Meydanında görücüye çıktı. Ören Meydanında stant kuran İmam Hatipli öğrenciler, yaptıklarını sergilerken, bir taraftan da ebru yapımını öğretti. Meraklılara ebru öğrettiğini anlatan Nida Nur Yılmaz, seriyi ziyaret edenlere teşekkür etti. Sergiyi ziyaret eden Okul Müdürü Ahmet Ulvi Kara da, “Öğrencilerimizi kutluyorum. Burada eserlerini sergiledikleri gibi ebru yapımını da gösteriyorlar. Hepsine teşekkür ederim” dedi.