Burhaniye'de 'Eğitim ve İstihdam Süreci' semineri

Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde “Sigortacılık Sektörünün Eğitim ve İstihdam Süreci” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim görevlisi Merve Gürsoy konuşmacı olarak hazır bulundu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Fakülte Öğretim Elemanları Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım, Doç. Dr. Sevgi Sezer, Öğretim Görevlisi Ayşegül Yıldırım Kutbay ve fakülte mensubu diğer akademisyenler ile Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yoğun olarak ilgi gösterdiği kariyer günleri temalı bu etkinlikle birlikte öğrencilerin sigortacılık sektörüne ilişkin sorularına yanıt bulundu. Etkinlikte Öğretim Görevlisi Merve Gürsoy, sigortacılığın çerçevesi çizmiş, SEGEM kurumu hakkında genel bir sunum yaptı. Ardından SEGEM'in yapmış olduğu Sigorta Acenteleri Teknik Personel Sınavının önemi hakkında bilgiler paylaştı. Sigorta acentelerinde istihdam ve kariyer basamaklarını izah eden Gürsoy, Teknik Personel olabilmek için sınavı geçmek yeterli olup olmadığı ve öğrencilerin Teknik Personel Yeterlilik Sertifikasını nerelerde kullanabileceklerini de öğrencilere aktarıldı. Ayrıca E- BEAS ve Teknik Personel Sınavı ile İlişkisi bilgiler ile Sigorta Acenteleri Teknik Personel Sınav ve Eğitim Süreci ile Sigorta Acenteleri Teknik Personel Sınav Konularının neler olduğuna ve öğrencilerin hangi konulara ağırlık vermesi dikkatini çekmeye çalıştı. Etkinlik, öğrencilerin sektörel anlamda meraklarının giderilmesi adına gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile sona erdi.