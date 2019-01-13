Burhaniye'de eğitime belediye desteği

Burhaniye Belediyesi, ilçede bulunan özel ve devlet olmak üzere toplamda 56 okula yardımlarını sürdürüyor.

Okullara, spor malzemesi, kırtasiye, teknik donanım yardımında bulunan ve okulların fiziki koşulları iyileştiren Burhaniye Belediyesi çalışanları takdir topladı. Belediye, 5 yıl boyunca eğitim alanı için birçok faklı kalemde harcama yaptı. Okullara yardıma devam edeceklerini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, "5 yıl boyunca ilçemiz genelinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullara birçok konuda maddi ve manevi destek sağladık. Okullarımızın idarelerinden veya okul aile birliklerinden gelen talep doğrultusunda birçok farklı konuda yardım yaptık. İlçemiz genelinde 20 farklı okulumuzun çeşitli alanlarda boya badana işleri yapılmıştır. Toplamda 13 okulumuzun bahçelerinde, sınıflarında, tuvaletlerinde tadilat, bakım ve onarım işleri yapılmıştır. 11 okulumuzun bahçesinde peyzaj düzenlemesi ve saha düzenlemesi yapıldı. Ayrıca yol yapım çalışmalarımız her daim okul bölgelerimizde öncelikli olarak sürdürülmüştür. İlçe genelinde bulunan okullara sadece yapısal anlamda değil okulların eksik malzeme ve donanımları, kırtasiye malzemeleri konusunda da destek verdik. İlçemize yeni yapılan okullarımızın eksikliklerini istekleri doğrultusunda hızlı bir şekilde tamamladık. Ayrıca ilçe dışında okul spor takımlarımızın yürüttüğü müsabakalar için araç kiraladık ya da yol ve konaklama masraflarını karşıladık. İlçemiz içinde okulların düzenlediği etkinlikler kapsamında tüm okullarımıza araç desteği verdik. Öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmek için elimizden gelen desteği gösterdik. Toplamda 7 bin 500 adet okuma kitabı dağıttık. Ayrıca okullarımıza 68 adet kitap seti hediye ettik. İlçemiz genelinde düzenlenen en çok kitap okuyan öğrencilerimize toplamda 5 yıl içerisinde 280 adet bisiklet dağıttık. Yeni nesillerimizin tarihi bilincini geliştirmek adına Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği 300 öğrencimizi Çanakkale'ye yolladık” dedi.