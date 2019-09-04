Burhaniye'de eğitime destek ‘kahvaltısı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği (BEFDER) tarafından derneğe katkı sağlamak üzere düzenlenen kahvaltı ilgi gördü. İskele Mahallesinde düzenlenen Dayanışma kahvaltısı ilçe protokolü ile hayırsever işadamı ve esnaflarımızın buluşmasına vesile oldu.

Dayanışma kahvaltısına Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Mustafa Kıraç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, derneğin yönetim kurulu ve üyeleri ile ilçedeki işadamları ve esnaflar katıldı. Açılış konuşmasında katılımcıları selamlayan ve Derneğin eğitim faaliyetlerine yaptığı destekleri ayrıntıları ile açıklayan Yücel Aras, tüm gayretlerinin daha kaliteli ve başarılı bir eğitim seviyesini yakalamak olduğunu ve bunun için eğitim kurumlarına destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Söz konusu etkinlikte BEFDER'in kurucusu ve onursal başkanı olması ve derneğe katkıları nedeniyle Kaymakam Hüseyin Öner'e de bir plaket takdim edildi.

Plaket için sahneye gelen Kaymakam Hüseyin Öner, derneğin, Burhaniye'de tüm ilk ve orta öğretim kurumlarına destek olacak ve her türlü eğitim faaliyetlerini destekleyecek bir sivil toplum örgütüne ihtiyaç olduğunu düşünerek kurulduğunu anlattı. Kaymakam Öner, “2017 yılında Burhaniye'nin hayırsever, duyarlı işadamı ve esnaflarıyla Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneğini kurduk. Eğitimin toplumun öncelikli konu başlığı olması münasebetiyle kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ile şahısların bir araya gelmesini hedefledik. Bununda yakın gelecekte tam manasıyla başarılacağını umuyorum.Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Aras ve Yönetim Kurulu üyelerine, eğitime destek olma yönündeki gayretleri için teşekkür ediyorum. Katılımcılara da dayanışma kahvaltısına katılarak destek sundukları için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.