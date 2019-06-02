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Burhaniye'de elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu.


Mithatpaşa Caddesindeki Şentürkler Apartmanında çıkan elektrik panosu yangını korkuttu. Öğle saatlerinde Şentürkler apartmanının girişinde dumanların çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, pano yangınını büyümeden söndürdü. Yangının söndürülmesi, apartman sakinlerine rahat nefes aldırdı.

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