Burhaniye'de Elif Aygördü'nün çinileri ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Geleneksel Türk Sanatları eğitimi alan Elif Aygördü'nün hazırladığı çini dekorları ilgi gördü. Edremit Mesleki Eğitim Merkezinde, çini dersleri veren Aygördü'ünün İskele Gece Pazarın'da satışa sunduğu çiniler beğenildi.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünden önceki yıl mezun olan Elif Aygördü'nün, Kavakdibi Caddesinde kurduğu Huma Sanat Evi'nde hazırladığı birbirinden değerli çiniler ilgi gördü. Aygördü, okul bitirme projesi olan çiniyi de atölyesine dekor yaptı. Sanatını gençlere öğretmek istediğini anlatan Aygördü, “Önceki yıl okulumu bitirdim. Kavakdibi Caddesindeki atölyemde üretime devam ederken, bu sanatı öğrenmek isteyenlere de yardımcı oluyorum. Bu yıl İskele Gece Pazarı'nda açtığım stantta eserlerimi tanıtıyorum. Burada seramik vazolar, kahve fincanları, tabaklar vazolar ve kül tablalarını sergiliyorum. Eserlerim ilgi görüyor. Ancak, bu yıl sezon iyi değil” dedi.