Burhaniye'de emeklilerin resimleri görücüye çıktı

Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide yer alan kara kalem ve yağlı boya eserler büyük ilgi gördü.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde, 6 yıl önce başlatılan resim kurslarına emekliler yoğun ilgi gösterirken, hazırlanan resimlerde geleneksel yıl sonu sergilerinde görücüye çıkıyor. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Hasan Metin, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Fatih Durukan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Bilen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, sanatseverler ve kursiyerler katıldı. Resim Öğretmeni Yasin Ürüçoğlu'nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren 30 emeklinin 100 dolayındaki resmi büyük ilgi gördü. Kursiyerleri tebrik eden Kaymakam Hüseyin Öner. 23 Nisan öncesi bir takım etkinlikler yaptıklarını ve serginin de bunun bir parçası olduğunu söyledi. Resim yapmaktan mutlu olduklarını anlatan kursiyerler de kendilerine olanak sağlayanlara ve kurs öğretmeni Yasin Ürüçoğlu'na teşekkür etti. Kursiyerlerden Emekli Müfettiş Atilla Göktürker, “Resim en güzel terapi eden sanat dalı. İnsan tuvalin başına oturunca kendisi unutuyor. Psikolojik olarak tedavi ediyor” dedi. Emekli İnşaat Mühendisi Solmaz Erdal da, “Kursa katılmaktan çok memnunum. Kursumuza her geçen yıl yeni arkadaşlar geliyor. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Resim yapmaktan çok mutluyum” dedi. Emeklilerden Abdullah Uğur ise, ”3,5 yıldır kurslara geliyorum. Resim yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Ancak, güzel işler yaptık. Resim yapmayı çok seviyorum” dedi. Kurs Öğretmeni Yasin Ürüçoğlu da,” Kurslarımıza çoğunlukla yetişkinler katılıyor. Burada da 30 yetişkinin 100'e yakın eseri yer aldı. Bu arada genç kardeşlerimizi de güzel sanatlar liselerine ve akademilere hazırlıyoruz. Kurslarımıza yoğun ilgi var. Her yıl olduğu gibi bu yılda yılsonu sergimizi açtık. Sergimiz bir hafta açık kalacak. Sanatseverleri bekliyoruz” dedi..