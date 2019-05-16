Burhaniye'de Engeller Şenliği coşkusu

Belediye önünden Cumhuriyet Meydanına kadar devam eden farkındalık yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenlerde oyunlar oynandı ve türküler söylendi.

Engelliler Şenliğini, Kaymakam Hüseyin Öner, Başkan Vekili Tarık Erdil, Ak Parti İlçe Başkanı Feridun Soykök. CHP İlçe Başkanı Ergün İnce, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar'ın anıta çelenk koymasının ardından başlayan gösteriler büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanını dolduran vatandaşlar, Pelitköy Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulunda eğitim gören özel gençlerin oyunları ve söyledikleri türküler ile coştu. Kaymakam Hüseyin Öner, tören sonunda, emeği geçenleri kutlarken, engelli gençler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Katılımcılara teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar, “Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşümüzün ardından Cumhuriyet Meydanına geldik. Burada özel öğrencilerimizin özel çocuklarımızın özel gösterilerini izledik. Hepsi büyük emek harcamışlar. Öğretmenlerine, idarecilerine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar. Burada engelliler haftasını kutlarken, engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak ve sorularımızı gündeme getirmeyi amaçladık. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Gösterilere katılan Eylül Dündar da, ”Halk oyunları oynadık. Çok güzel gösteriler yaptık. Çok mutlu olduk” dedi. Pelitköy Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu Müdürü Oktay Ertaş ise, ”Engelliler Haftasını bu gün gene coşkuyla kutladık. Yaklaşık, 5 yıldır bu kutlamalarda bulunuyoruz. Öncü rol üstleniyoruz. Biz yaklaşık 1,5 aydır bu etkinliklere çalıştık. Öğretmenlerimizin emeği, öğrencilerimizin performanslarıyla bu güzel günü, seyircilerimize, konuklarımıza izlettirdik. İnşallah, her gün engelliler günü gibi olur. Her gün biz hatırlanırız. Engelliye toplumda verilen değer giderek artar inşallah. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ve bu etkinliğe katılan tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.