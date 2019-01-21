Burhaniye'de engelli gençler kurslarda beceri sahibi oldu

Barış Manço Parkı içindeki dernek merkezinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslara katılan engelli gençlere kaymakamlık ve belediye'de destek oldu.

Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği, engelli gençlerin velilerinin gayreti ile 11 yıl önce kurulurken, bu güne kadar önemli çalışmalara imza attı. Kurulduğu günden bu yana düzenlenen elişi ve resim kurslarına katılan gençler beceri sahibi oldu, sosyalleşti ve çok sayıda etkinlikte görev aldı. Kursların çok yararlı olduğunu anlatan Zihinsel Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Emine Özavcı, “Derneğimiz 11 yıldan beri sabah ve öğleden sonra olmak üzere kurs düzenliyor. Derneğimiz, kesintisiz kurs düzenleyerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Halk Eğitimi Merkezi, Kaymakamlık ve Belediye her zaman destekçimiz oldu. Aileler hepimiz birleştik. Ayrı ayrı bir aile değil bütün bir aile olduk. Derdimizi de mutluluğumuzu da birlikte paylaşıyoruz. Kurslar çocuklarımızı mutlu etti. Çocuklarımız, kurslarla büyüdü, sosyalleşti. Fikirleri büyüdü. Yani engeli bir nebze olsun attı” dedi. Derneğin kurucusu Basri Şahin de, “Derneğimiz kuruluşundan bu tarafa yaklaşık 11 yıl oldu. Çok zor şartlarda kurmuştuk. Kurulduğumuzda bu aşamaya geleceğimizi bizde tahmin etmiyorduk. Bunun devam etmesi için bundan sonraki çabalarımız bu yönde olacak. Bizi bu güne kadar destekleyenlerden, desteklerinin sürmesini arzu ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar” diye konuştu. Kursa katılan gençlerden Yağmur Özavcı, “İki yıldır bu kurslara geliyorum. Bu arkadaşlarımla, öğretmenlerimle çok mutluyum. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederim” dedi. Derya Dinçer ise, “Yıllardır buraya geliyorum. Burada mutluyum. Burayı çok seviyorum Öğretmenlerimle çok mutluyum. Arkadaşlarımla çok mutluyum. Bu sene resim yapıyoruz. Nihal öğretmenimle çok mutluyum. Öğretmenimi seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum” dedi. Öte yandan engelli gençlerin resim kursunu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, gençleri tebrik etti ve kursların devam edeceğini söyledi.