Burhaniye'de engellilerden tiyatro

Burhaniye'de yaşayan engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla tiyatro gösteri gerçekleştirdi.

“Bu Oyun Engellenemez” isimli tiyatro oyunu için salon dakikalar öncesinden doldu. Oyuna yoğun ilgi olduğundan dolayı salondaki boş alanların hepsine sandalye takviyesi yapıldı. Büyük ilgi gören oyuna, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban'da katılarak engellileri tebrik etti. Burhaniye Kent Konseyi Engelli Meclisi, Sakatlar Derneği, Engel Biziz Derneği ve Öykü Atölyesinin birlikte düzenlediği oyunun yazar ve yönetmenliğini Filiz Çağlayan Kayalı yaptı. Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenen oyun; engellilerin hayatlarını ve sıklıkla yaşadıkları sorunları ele alarak, farkındalık sağlıyor. Oyun sonrası engellilerle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban yaptığı konuşmada “Engellilik, yalnızca engellileri ve onların ailelerini değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir konudur. Tüm sağlıklı insanların birer engelli adayı olduklarının bilinciyle çözümler üretilmeli, engellilerimizin önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır” dedi. Erbalaban tiyatroda emeği gecen herkese teşekkür ederek, oyunun yönetmenine çiçek takdim etti. Programa, engelli dernek başkanlarının yanı sıra CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.