Burhaniye'de engellilere AK Parti ziyareti

AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök ile yönetim kurulu üyesi Güven Buluş ve Halide İkbal Adaş'da Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar'ı ziyaret etti.

Konuklarını kapıda karşılayan Gürsel Vardar, dernek yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Her zaman engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını anlatan AK Parti İlçe Başkanı Soykök, desteklerinin devam edeceğini söyledi. Adem Kuyumcu'nun Reha Yurdakul Salonunda verdiği konferansa da katılan AK Partililer, bir engelli ailesini de ziyaret etti.