Burhaniye'de engellilerin ürünleri ilgi gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesinin öncülüğünde hazırlanan ürünler ilgi gördü. 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali dahilinde açılan stanttaki eserlerin satıldığını anlatan dernek üyesi Fatma Doğan, özellikle lavanta bebeklerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Burhaniye'de Engelsiz Güçler Platformu adı altında bir araya gelen Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi. Zihinsel Engelliler Derneği ve Engel Biziz Derneği üyelerinin yaptığı çalışmalara Öykü Atölyesi de destek oldu. Ören Meydanında açılan stantta satışa sunulan ürünler ilgi gördü. Stantta yer alan bez bebekler, bez çantalar, lavanta bebekler ile kantaron yağı ve lavanta yağları alıcı buldu. Stanttaki ürünlerde 50 kişinin emeği olduğunu anlatan stant görevlisi Fatma Doğan, “Burada sergilediğimiz ürünler ilgi gördü. Özellikle lavanta bebekler adeta kapışıldı. Toplanan para derneklerimize gelir olacak. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. ” dedi.