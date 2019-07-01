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Burhaniye'de Erenoğlu, Federasyon Balıkesir temsilcisi oldu

Burhaniye ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Balıkesir Temsilciliğine getirildi.

Erenoğlu görevine başlarken, özel gençlerin başarısı için çalışacaklarını söyledi.


Burhaniye'de bu güne kadar yaptığı başarılı çalışmaları ile çok ayıdaki öğrenciyi spora kazandıran Güngör Erenoğlu'nun Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Balıkesir Temsilciliğine getirilmesi spor camiasında sevince neden oldu. Gelen görevlendirme yazısında, “Güngör Erenoğlu Balıkesir'de yapılacak Down Sendromlularla ilgili her türlü proje, organizasyon, sponsorluk, AB projelerinde görüşme yapmaya yetkilendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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