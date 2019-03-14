İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de eski hastane binası okul oluyor

Burhaniye Devlet Hastanesi’nin yeni yerine taşınması ile boşalan eski binanın Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın girişimleri ile Meslek Yüksekokuluna dönüştürüleceği açıklandı.

Burhaniye Devlet Hastanesi'nin yeni yerine taşınması ile boşalan eski binanın Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın girişimleri ile Meslek Yüksekokuluna dönüştürüleceği açıklandı.


Hazırlıkların tamamlandığını anlatan Uysal, Bahçelievler Mahallesi'nde Orjan karşısında hizmet veren Burhaniye Meslek Yüksekokulu'nun taşınması için belediye tarafından çalışmaların başlatıldığını söyledi.


Hastanenin taşınmasıyla zayıflayan ekonominin yeniden canlandırılmasının planlandığını anlatan Uysal, proje kapsamında eski hastanenin bakım ve onarımının yapılarak Balıkesir Üniversitesi'nin kullanımına sunulacağını açıkladı. Proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necdet Uysal, “İlçemiz Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 yıllık Meslek Yüksekokulunun, eski devlet hastanesi binasına taşınmasını planlıyoruz. Yüksekokulun buraya taşınması ile burada öğrenim gören yüzlerce öğrenci, alışverişlerini bu bölgedeki esnaflardan yaparak ekonomik ve ticari hayatı tekrar canlandıracak. Böylelikle, eski hastane binasının üniversite tarafından kullanılması sayesinde milli servet olan yapının korunması da sağlanmış olacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.