Burhaniye'de eski hastane yeri otopark oldu

Geçtiğimiz günlerde yıkımı tamamlanan eski devlet hastanesi yerine Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu binaları yapılana kadar, ücretsiz otopark alanı olarak halka hizmet verecek.

Şehir merkezindeki araç park etme sorununa çözüm üreten Burhaniye Belediyesi, gerekli izinlerin hemen ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 5 bin 600 m2'lik alanda çalışma başlattı. Greyderler ile kırılan betonları tesfiye eden ekipler, on beş kamyon kırma taş malzeme atarak silindirleme çalışması ile alanı kullanıma hazır hale getirdi. Girişimin otopark sorununa geçici de olsa çözüm olacağı kaydedildi.