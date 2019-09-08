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Burhaniye'de eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor.


İlçenin turistik Ören Mahallesi'nde gezinti yolu üzerindeki elektrik direği korkutuyor. Direğin yıkılmak üzere olduğunu anlatan gurbetçi Furkan Yağcıoğlu, direğin yenilenmesini istedi. Ören'in ilgi gören bir yer olduğunu anlatan Yağcıoğlu, “Bu direk yıkıldı yıkılacak. Her gün buradan yüzlerce insan geçiyor. Yenilenmesi için insanların üzerine yıkılması mı bekleniyor. Bu Ören'e yakışmıyor. En kısa sürede yenilenmeli” dedi.

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