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Burhaniye'de esnaflar toza karşı mücadele başlattı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, doğalgaz hat döşeme çalışmaları son hız devam ederken, belediye bozulan yollarda onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, doğalgaz hat döşeme çalışmaları son hız devam ederken, belediye bozulan yollarda onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bozulan yollar sürücüleri ve yayaları sıkıntıya sokarken, esnaflarda tozdan kurtulmak için yolları sulamaya başladı.


Burhaniye'de, belediye bozulan yollarda tamir çalışmasına başlarken, bir taraftan toza karşı mücadele başlattı. Belediye arazözleri Hürriyet ve Ali Çetinkaya caddesinde günün belli saatlerinde sulama yaparken, esnaflarda ellerinde hortumlarla kaldırımları sulamaya başladı. Ali Çetinkaya Caddesinde berberlik yapan Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocabey'de gün boyu dükkanının önüne su sıkıyor. Yolların onarımına başlandığını anlatan Kocabey, “Doğalgaz kazıları nedeniyle yollar bozuldu. Belediye bir taraftan yolları tamir ederken, bir taraftan da toza karşı sulama yapıyor. Bizde esnaflar olarak elimizden geldiğince tozdan kurtulmak için kaldırımlarda sulama yapıyoruz” dedi.

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