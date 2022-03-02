Burhaniye'de evde bakım hizmeti devam ediyor

Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2021 yılı verilerini açıkladı.

Burhaniye'de, 2021 yılında 5 bin 177 vatandaşın ücretsiz olarak yararlandığı çalışmalar kapsamında 950 hastaya belediye tabibi tarafından reçete yazılırken, yaklaşık 550 vatandaşın şehir içi ve şehir dışı hastaneye nakli sağlandı. Ayrıca Belediye Tabipliği ve buna bağlı uzman sağlık ekipleri tarafından bin 754 hastaya evlerinde enjeksiyon uygulaması yapılırken, 187 hastanın serum uygulaması, bin 644 hastanın ise pansumanı gerçekleştirildi.

Burhaniye Belediyesi, 2021 yıl verilerini paylaşırken aynı kararlılıkla bu yılda bir telefon kadar yakınınızdayız diyerek çalışmalarına devam ediyor. Düzenli ziyaretlerle bakımları yapılan yaşlılara tıbbi yardım ve bilgiler verilerek ihtiyaçları karşılanırken, ilçede yaşayan yaşlı ve hastalara evde sağlık hizmeti sunmaya devam ediliyor. Evde bakıma muhtaç ve yaşlıların hastane ya da gerekli sağlık kurumlarına nakillerinin Belediyeye ait ambulansla gerçekleştirildiği çalışmalarda, hastaların gerekli ilaçları da sağlık ekipleri tarafından karşılanıyor. Ekipler tarafından ayrıca yaşlı ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz hasta bezleri tedarik ediliyor. Evde Sağlık Hizmetleri'nin yanı sıra, ziyaretler çerçevesinde tek yaşayan ve evden çıkamayan yaşlıların dışarıda iyi vakit geçirebilmeleri için yapılan uygulama kapsamında, evinden alınan yaşlılar belediye tesislerinde veya bağlı mahalledeki sosyal alanlarda gezdirilerek sosyalleşmesi sağlanıyor. Ziyaretler kapsamında ev ihtiyaçları tespit edilen yaşlıların ihtiyaçları da karşılanarak sağlık ile ilgili bilgiler aktarılıyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Yaşlılar bizim tarihimiz. Yaşlı ve evde bakıma muhtaç hastalarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak da bizim en önemli görevimiz. Evde bakım ve ihtiyaçlarını karşıladığımız hasta ve yaş almış dostlarımızla sokakta da mutluyuz ”diye konuştu.