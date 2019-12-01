İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de Faslı Meryem'e köy düğünü

Burhaniye ilçesinde, kırsal Ağacık Mahallesinde oturan Seracettin Tunca, Faslı Meryem Amagemi ile hayatını birleştirirken, genç çift için sokakta köy düğünü yapıldı.

Kasap Seracettin Tunca ile elektrik teknikeri Meryem'in düğünü Ağacık Mahallesindeki evlerinin önünde yapıldı.


Seracettin ile Meryem'in düğünü çok sayıda davetliyi buluştururken, ilk dansı da genç çift yaptı. Dansın ardından çiftetelli oynandı. Gelinin yakınları Arap oyunlarını oynadı. Gecenin geç saatlerine kadar süren düğünde büyük coşku yaşanırken, düğüne katılan kadınlar Faslı Meryem ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Seracettin'i çok sevdiğini anlatan Meryem Tunca, “Ben Fas'dan geldim. Kocamı çok seviyorum. Çok mutluyum. Türkiye'yi de çok sevdim” dedi. Meryem ile evlenmekten çok mutlu olduğunu anlatan Seracettin Tunca da, “Meryem'i Fas'tan getirdim. Bu gün düğünümüz var. Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Düğünümüze katılanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.