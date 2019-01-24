İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de festival coşkusu başlıyor

Burhaniye ilçesinde, 15.

Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başlıyor. 25-26-27 Ocak tarihlerinde kutlanacak olan festival Cuma günü saat 12.00 de kortej yürüyüşü ile başlarken, Pazar günü de deve güreşi yapılacak.


Burhaniye Belediyesinin düzenlediği 15.Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cuma günü, Belediye önünden başlayacak kortej yürüyüşü Cumhuriyet meydanına kadar devam edecek. Saat 14.30'da da Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde Zeytinyağlı Yemek Yarışması düzenlenecek. Akşamda, Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri olacak. Cumartesi günü de saat 14.00 de Reha Yurdakul Merkezinde Dr.Ümit Aktaş'ın konuşmacı olarak katılacağı Sağlık Mucizesi Zeytinyağı konulu panel yapılacak. Akşam ise Yıldız Tozu adlı tiyatro yer alacak Festivalin son günü olan Pazar günü de Deve Güreşi düzenlenecek. Festivalin renkli geçmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınılmadığını anlatan Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, herkesi festivale beklediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.