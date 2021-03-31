Burhaniye'de fırtına asırlık sedir ağacını kökünden söktü

Burhaniye'de sabah saatlerinde itibaren esen poyraz hayatı olumsuz etkiliyor. Ören Gezinti yolundaki yaklaşık 18 metrelik sedir ağacını fırtına devirdi. Belediye ekipleri yolu kapatan dev ağacı motorlu testere ile parçalayıp kaldırdı. Yıkılan ağaç bir çay bahçesine de zarar verdi. Ağacın yıkılmasına üzüldüğünü anlatan inşaat ustası Kemal İşi, “Rüzgâr çok sert esiyor. Son günlerde yağan yağmurlar toprağı yumuşattı. Bu yüzden ağaç poyraza dayanamamış. İnşallah başka ağaçlar devrilmez” dedi.