Burhaniye'de GastroBaçem projesi hayata geçirildi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri ve BAÇEM personeli tarafından hazırlanan GastroBaçem alanında kuşkonmaz, adaçayı, kekik biberiye, ıtır, domates, salatalık, biber vb. hem aromatik bitkiler, hem de aromatik olmakla birlikte yenilebilir ve baharat olarak mutfakta kullanılabilir bitkiler toprakla buluştu.

BUBFA ve BAÇEM işbirliği ile oluşturulacak GastroBaçem alanında özellikle bölge iklimine uygun bitkilerin dikimlerinin yapılmasına dikkat edildi. Proje dahilinde yetiştirilen ürünler ile bölgeye özel has tatlarla Türk Mutfağının dünyaya açılan kapısı olmanın amaçlandığı kaydedildi. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde BAÇEM'e ait arazide gerçekleştirilen fidan dikiminde konuşan BUBFA Dekan V. Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban; “Türkiye ve dünya pazarında yenilebilir aromatik bitkilere talep gittikçe artmaktadır. Yenilebilir bitkileriyle bölgemize has ürünler özellikle gastronomide yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bizde gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerimizle birlikte öncelikle toprağa dokunan onda sonra da topraktan sofraya taşınan ürünlerle mutfakta sunumlar hazırlayan, ürünün hikayesini bilen ustaları yetiştirip bu şekilde bölgemizi ve kendimizi geliştireceğiz. Aynı zamanda kendi değerlerimize, yerel ürünlerimize, yerel tohumlarımıza, yerel bitkilerimize, yenilebilir bitkilerimize değer katacak çalışmalar içinde olacağız. Bu doğrultuda GastroBaçem ilk adımlarımızdan bir tanesi oldu. İnşallah, öğrencilerimizin de burayı sahiplenmesiyle bu bitkiler ilimizde çok kıymetli bir yere gelecektir ve Balıkesir Mutfağına katma değer veren uygulamalarda yerini bulacaktır. Bizlerle bu yolda emek veren BAÇEM personeline ve tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi.