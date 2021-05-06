Burhaniye'de Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne öğrenci alımı başlıyor

Okulun yakın bir zamanda fakülteye dönüştürüleceği müjdesini de veren Burhaniye AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, yeni bölümün Balıkesir'e ve Burhaniye'ye hayırlı olmasını diledi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda geçtiğimiz yıl açılmasına karar verilen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne öğrenci kaydına başlanacağı açıklandı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün açılmasının yöreye katkı sağlayacağını anlatan Namık Kemal Gedikoğlu, “Yeni açılan bölüme 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımı yapılacaktır. Ayrıca, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kısa zamanda fakülteye dönüştürülecektir. Bu süreçte bölgemize desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş'a Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'a ve Kaymakamımız İlyas Memiş'e tüm Burhaniyeliler adına teşekkür ediyoruz Yeni bölüm Balıkesir Üniversitesine ve Burhaniyemize hayırlı uğurlu olsun. Gastronomi şehri Balıkesir'de Burhaniyemiz de var. Körfezin ilk fakültesini de heyecanla bekliyoruz” dedi.