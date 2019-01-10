Burhaniye'de gazeteciler bir araya geldi

Burhaniye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel'de ilçede görev yapan gazetecilere kahvaltıda bir araya geldi.

Gazetecilerin çok önemli görev yaptıklarını anlatan Aysel, ilçe tanıtımına büyük önem verdiklerini söyledi.

Kahvaltıya Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Meclis Başkanı Hasan Varol ve yönetim kurulu üyeleri ile gazeteciler katıldı.

Gazetecilerle bol bol sohbet eden meslegin zorlugunu bildiklerini ifade eden Aysel, ilçedeki ekonomik yaşamın geliştirilmesi için yaklaşık 15 proje üzerinde çalıştıklarını sözlerime ekledi.

Gazeteciler, ilk kez oda tarafından bu anlamlı günde düzenlenen etkinlik için oda yetkililerine teşekkür ettiler.