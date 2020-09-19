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Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Burhaniye ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreni ile kutlandı.


Burhaniye Kaymakamlığının öncülüğünde kutlanan törenlerde, Nadir Tolun İlkokulu öğretmenleri de görev aldı.


Gaziler Günü Anma Programı; Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye adına Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının akabinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Muharip Gazi Nurettin Çınar yaptı. Törenin sunuculuğunu Burhaniye Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Sami Kızılcık yaptı. Gazi Nurettin Çınar konuşmasında, “Dün olduğu gibi bu günde aynı inançla aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne saldıranlara karşı kanımızı akıtmaya canımızı feda etmeye hazırız. Bacağım kolum gözüm olmadan da yaşayabilirim. Ama, vatanım olmadan yaşayamam diyen gazilerimiz vatan size minnettardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarında saygı ile eğiliyor, hayattaki gazilerimize de sağlıklı ve mutlu yaşamlar diliyorum” dedi.


Törenlere; Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Vekili Albay Murat Köprücü, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcıları Murat Yazgan ve Tamer Midilli ile daire müdürleri, siyasi parti başkanları askerler ve vatandaşlar katıldı.

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