İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'de gece güreşlerini 4 bin kişi izledi

Burhaniye ilçesinde, ramazan şenlikleri kapsamında bu yıl 4’ncüsü düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerini yaklaşık 4 bin kişi izledi.

Burhaniye ilçesinde, ramazan şenlikleri kapsamında bu yıl 4'ncüsü düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerini yaklaşık 4 bin kişi izledi.


Sübeylidere Mahallesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi'nin desteğiyle yapılan güreşler büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl hizmete giren güreş arenasında, iftardan sahura devam eden güreşler, güreş severlere büyük heyecan yaşattı. Her boyda kıran kırana güreşler olurken, Ertuğrul Dağdeviren güreşlerin şampiyonu oldu.


Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir'in ev sahipliğinde yapılan güreşleri, sonuna kadar izleyen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.