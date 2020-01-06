Burhaniye'de geleceğin tiyatrocuları yetişiyor

Ender Kurt ve Çağrı Duran'ın eğitmenliğini yaptığı kursa 80 öğrenci katılıyor.

Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde haftanın Cuma ve Cumartesi günleri 2 grupta düzenlenen uygulamalı tiyatro eğitimine 8-13 yaş grubunda 80 öğrenci katılıyor. Diksiyon ve tiyatro eğitimi alan öğrenciler kurs saatlerini iple çekerken, kursu bitiren öğrencilerin ilk etapta çocuk oyunlarında rol alacakları kaydedildi. Kursiyerlerin çok başarılı olduklarını anlatan Eğitmen Ender Kurt, “Kursumuz Kasımda ayında başladı. Haziran ayına kadar devam edeceğiz. İki grupta 80 öğrenciye eğitim veriyoruz. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Kursu bitiren öğrencilerimiz Belediye Kent Tiyatrosunun oyunlarında rol alacaklar” dedi.