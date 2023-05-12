Burhaniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ödül töreni

Dereceye giren takımların ödülleri de Atatürk Spor Salonunda düzenlenen törenle verildi.

Burhaniye'de yaklaşık bir aydan beri devam eden Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmaları tamamlanırken, ödül töreni de Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Kaleli yakan top, Mendil kapmaca, Yağ satarım bal satarım gibi oyunlar da büyük çekişme yaşanırken, dereceye giren ekiplerin kupaları da, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alpaslan ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Akmeşe ve Rasim Girgin tarafından verildi. Yarışmaların çok çekişmeli geçtiğini anlatan Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alpaslan, “Yarışmalarda çekişmeli müsabakalar yaşandı. Bu gün de ödül törenini yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak protokolü çerçevesinde yapılan müsabakalara toplamda 23 okul ve 514 sporcu katıldı. Yarışmadan ziyade geleneksel oyunların yaşatılması, çocuklarımızın eğlenceli zaman geçirmesi ve sosyalleşmelerini sağlayan oyunlar bir ay boyunca devam etti. Oyunlar, dünkü finallerle tamamlandı. Kaleli yakan top, Mendil kapmaca, Yağ satarım bal satarım gibi oyunlar oynandı. Yarışmalara katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.