Burhaniye'de geleneksel çocuk oyunları ödül töreni yapıldı

Atatürk Spor Salonunda yapılan final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül törenine, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, Emniyet Müdür Vekili Fatih Durukan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Müftü Hacı Öz, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen ile bazı daire müdürleri öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen final yarışmalarında büyük çekişme yaşanırken, kazanan takımların ödülleri, Kaymakam Hüseyin Öner, Başkan Vekili Tarık Erdil ve daire müdürleri tarafından verildi. Sultan Erkan Beyen'in koordinatörlüğünü yaptığı yarışmalara 34 takım ve 148 öğrenci katıldı. Final yarışmaları sırasında tribünleri dolduran öğrenciler arkadaşları için tezahüratta bulundular. Kaymakam Hüseyin Öner, yarışmalara katılan öğrencileri tebrik ederken, görev alan öğretmenlere teşekkür etti. Yarışmalarda 2.Sınıflar Yağ Satarım Bal Satarım, 3.Sınıflar Mendil Kapmaca. 4. Sınıflar ise Kaleli Yakan Top da yarıştı. Geleneksel Çocuk Oyunlarının 6'ncı defa yapıldığını anlatan Kaymakam Öner, “Bunlar bizim çocukluğumuzun oyunları. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından korumak için çalışmalar yapıyoruz. Bu da bunun bir parçası. Dereceye giren takımlarımızı kutluyorum. Görev alan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra dereceye giren takımlara kupaları verilirken, öğrencilere de madalya takdim edildi Oyunların çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutacağına anlatan Koordinatör Öğretmen Sultan Erkan Beyen, “İlçemizde 6'ncı Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışmaları, 8-17 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Bu günde finalleri ve ödül törenini yapıyoruz. Yarışmalara 34 takım halinde 148 öğrencimiz katıldı. Çok heyecanlı karşılaşmalar oldu. Bu günde, ödüllerini verdik. İnşallah bu yarışmalar devam eder. Bütün öğrencilerimizi kutluyorum” dedi. Öğrencilerden Eyolla Çalışkan, “Bu gün biz kaleli yakan top da birinci olduk. Geçtiğimiz yıllarda da mendil kapmaca ve yağ batarım bal satarında birinci olmuştuk. Çok mutluyuz” dedi. Arda Ege Korkut da, “Biz ilçe birincisi olduk.Bunun için çok mutluyuz. Geçtiğimiz yıllarda da birinci olmuştuk” dedi. Mehmet Tutgut da, “ Biz bu defa ilçe dördüncüsü olduk. Bunun sevincini yaşıyoruz. Ancak, önümüzdeki yıllarda birinci olacağız” dedi. Ayşe Asya Persil ise, “Ben Faruk Kızıklı İlkokulu okul temsilcisiyim. Benim ekibim dördüncü oldu. Takımım çok mücadele etti. Ancak dördüncü oldu. Dostluk kazandı” dedi.